عالم الكتب: عن الهويات من مصر إلى الجزائر

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب نتحدث إلى مؤلفين كتبا عن قضية الهوية في كل من مصر والجزائر.

الأول هو خالد البري الذي أصدر مؤخرا كتابين احدهما يحمل عنوان "انفصام شخصية مصر"، والثانية هي الباحثة باتريسيا لورسن، الاستاذة في جامعة مينسوتا عن كتابها "هويات امبريالية" عن الدور الفرنسي في تقسيم هويات الجزائر.

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش.

ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.