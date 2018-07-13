لماذا لا تصنع هوليوود أفلاما عن كبار السن؟

رغم تحقيق ايرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية الأمريكية رقما قياسيا قدره ستة مليارات دولار في النصف الأول لهذا العام إلا أن قلة في هوليوود احتفوا بها.

رغم تحطيم ايرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية الامريكية رقما قياسيا قدره ستة مليار دولار في النصف الاول لهذا العام الا أن قلة في هوليوود احتفوا بها.

وكان فيلم "نادي الكتاب"، أحد الأفلام التي حققت أرباحا جيدة.

وتدور أحداث الفيلم حول أربع نساء في السبعينيات من العمر تنقلب حياتهن رأسا على عقب عندما يقرأن الكتاب الجنسي الشهير "خمسون درجة من الرمادي".

وفي حديث مع بي بي سي لامت الممثلة جين فوندا إحدى بطلات الفيلم، هوليوود، على تجاهل جمهور كبار السن.

تقرير حسام عاصي .

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