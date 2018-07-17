كيف دافع ترامب عن روسيا

بعد قمته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير أجهزة المخابرات الأمريكية.

وقال ترامب إنه لا يرى أي سبب يدعو روسيا للتدخل في نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وانتقد سياسيون بارزون في الولايات المتحدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، ودفاعه عن موسكو.

قال بول رايان، رئيس مجلس النواب، في بيان شديد اللهجة إنه " على ترامب أن يدرك بأن روسيا ليست حليفتنا". وأضاف أنه "لا يوجد أخلاقيا أوجه شبه بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تبقى معادية لمثلنا وقيمنا الأساسية".

وقال السيناتور الجمهوري المخضرم جون ماكين منتقدا ترامب إن المؤتمر الصحفي الذي عقد في هلسنكي أحد "أكثر العروض المشينة" لرئيس أمريكي.

وأضاف ماكين "أنه الأداء الأسوأ لرئيس أمريكي".

ونشر سيناتور جمهوري تغريده على تويتر "ضاعت فرصة لتحميل روسيا مسؤولية التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016 ".