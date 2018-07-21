"مساعد لماكرون" يهاجم متظاهرين في فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن السلطات تستجوب ثلاثة من رجال الشرطة الفرنسيين بتهمة تسريب شريط فيديو لحادث قام فيه أحد المساعدين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرب متظاهر في مايو/ أيار الماضي.

وعرفت هوية مساعد ترامب هذا الأسبوع وهو الكسندر بينالا وقد ظهر في مقطع الفيديو الذي صوره متظاهر وهو يرتدي خوذة تشبه تلك التي يرتديها رجال الأمن ويضرب متظاهرا آخر.

ويشتبه بأن رجال الشرطة سلموا صورا خاصة بكاميرات الشرطة للمساعد بينالا كي يحاول إثبات براءته.

ووجهت اتهامات للرئاسة الفرنسية بالفشل في التحرك بسرعة ضد بينالا، واستدعي وزير الداخلية جيرار كولومب للإجابة على الأسئلة في الجمعية الوطنية يوم الاثنين المقبل.

وقع الحادث في مكان سياحي شهير في الحي اللاتيني في باريس حيث تجمع حوالي 100 شخص.

يُظهر الفيديو الأصلي رجلاً يرتدي خوذة الشرطة، ولكن ليس بالزي الرسمي، ينضم إلى شرطة مكافحة الشغب بعد اندلاع اشتباكات.

ويمسك الرجل امرأة من رقبتها، ويسحبها بعيدا في الشارع، قبل أن يختفيا بعيدا عن الكاميرا.

ثم بعد ذلك بوقت قصير، يعود إلى مسرح الأحداث، حيث يهاجم متظاهرا آخر، ثم يحمل عناصر الشرطة المتظاهر لمسافة قصيرة قبل أن يُترك لوحده على الأرض.

ويمكن رؤية الرجل الذي يرتدي في الخوذة وهو يمسك المتظاهر الشاب من رقبته ويضربه على رأسه ثم في بطنه بعد سقوطه على الأرض.