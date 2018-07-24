زراعة الصحراء في الإمارات

ليكويد نانو كلاي ( Liquid NanoClay) أو الطين المصنّع، هي تقنية زراعية جديدة تساعد في تحويل رمال الصحراء إلى أراض خصبة صالحة للزراعة خلال سبع ساعات فقط، في حين تحتاج عادة مثل هكذا عمليات تحويل الى سنوات عدة باستخدام طرق أخرى.

ويقول مطوّرو هذه التقنية، في شركة ديزرت كونترول، إن مزج الطين المصنّع مع الرمال، لا يجعل منها تربة صالحة للزراعة فقط، وإنما يساهم أيضا في توفير مياه الري بنسبة تتجاوز الخمسين في المئة، حيث أن هذه التقنية تعمل على حفظ الرطوبة داخل التربة، مما يسهّل نموّ المزروعات دون الحاجة الى كميات كبيرة من المياه.

وتجرى التجارب حاليا على تقنية الطين المصنّع في إحدى المزارع في صحراء العين في الإمارات العربية المتحدة.