السباحة المصرية فريدة هشام: في مصر يهتمون بك بعد أن تحقق انجازا

يقول الاتحاد الدولي للسباحة، عن السباحة المصرية فريدة عثمان إن كتب تاريخ مصر ستذكرها بما حققت من إنجازات غير مسبوقة.

وكانت فريدة أول من منح مصر ميدالية في بطولات العالم للسباحة، والحاصلة على لقب أفضل رياضية في القارة السمراء لعام 2017.

تطمح فريدة إلى حصد الميدالية الأولمبية الأولى في السباحة في تاريخ مصر، عبر مشاركتها المقبلة فى أولمبياد طوكيو 2020.

وفي لقاء مع بي بي سي قالت السباحة المصرية فريدة عثمان إن مصر تهتم بك عندما تحقق انجازا ، وإن مسيرتك حتى تحقيق هذه الانجاز تكون بمفردك.

تقرير الزميلة مروة صابر.