بالفيديو: لحظة انهيار مبنى من 12 طابقا في ميامي

انهار مبنى مكوّن من 12 طابقاً في شاطئ ميامي في 23 يوليو/حزيران.
كان من المقرر أن يتم هدم المبنى لبناء عقار جديد على ساحل المحيط
قالت الشرطة إن شخصاً على الأقل أُصيب.
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انهار مبنى مكوّن من 12 طابقاً في شاطئ ميامي في 23 يوليو/حزيران.
كان من المقرر أن يتم هدم المبنى لبناء عقار جديد على ساحل المحيط
قالت الشرطة إن شخصاً على الأقل أُصيب.