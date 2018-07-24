بالفيديو: اهيار مبى من 12 طابقا
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بالفيديو: لحظة انهيار مبنى من 12 طابقا في ميامي

  • 24 يوليو/ تموز 2018

انهار مبنى مكوّن من 12 طابقاً في شاطئ ميامي في 23 يوليو/حزيران.

كان من المقرر أن يتم هدم المبنى لبناء عقار جديد على ساحل المحيط

قالت الشرطة إن شخصاً على الأقل أُصيب.

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