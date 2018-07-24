بالفيديو: لحظة انهيار مبنى من 12 طابقا في ميامي

انهار مبنى مكوّن من 12 طابقاً في شاطئ ميامي في 23 يوليو/حزيران.

كان من المقرر أن يتم هدم المبنى لبناء عقار جديد على ساحل المحيط

قالت الشرطة إن شخصاً على الأقل أُصيب.