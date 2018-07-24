كيق تبدأ حرائق الغابات؟
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عشرات القتلى بسبب الحرائق في اليونان

  • 24 يوليو/ تموز 2018

يخشى أن يكون 60 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم في حرائق الغابات في منطقة أتيكا الميحطة بالعاصمة اليونانية أثينا، وهذه هي أسوأ حرائق تشهدها اليونان خلال عشر سنوات.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المنطقة، واستجاب عدد من الدول الأوروبية لنداء استغاثة من جانب اليونان.

وتقول منظمة الصليب الأحمر إن 26 جثة عثر عليها في ساحة فيلا في قرية ماتي الساحلية، التي تقع في وسط منطقة الحرائق.

ولجأ عمال الطوارئ، الذين يشاركون في جهود الإنقاذ الضخمة المبذولة، إلى استخدام القوارب والطائرات المروحية لإجلاء الناس من الشاطئ.

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