كيق تبدأ حرائق الغابات؟

يخشى أن يكون 60 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم في حرائق الغابات في منطقة أتيكا الميحطة بالعاصمة اليونانية أثينا، وهذه هي أسوأ حرائق تشهدها اليونان خلال عشر سنوات.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المنطقة، واستجاب عدد من الدول الأوروبية لنداء استغاثة من جانب اليونان.

وتقول منظمة الصليب الأحمر إن 26 جثة عثر عليها في ساحة فيلا في قرية ماتي الساحلية، التي تقع في وسط منطقة الحرائق.

ولجأ عمال الطوارئ، الذين يشاركون في جهود الإنقاذ الضخمة المبذولة، إلى استخدام القوارب والطائرات المروحية لإجلاء الناس من الشاطئ.