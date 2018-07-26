اكتشاف "مثير" لبحيرة مياه على سطح المريخ

عثر باحثون على أدلة على وجود مسطح للمياه السائلة على كوكب المريخ.

وتقع ما يعتقد بأنها "بحيرة" أسفل القبعة الجليدية الجنوبية للكوكب الأحمر، وتبلغ مساحتها نحو 20 كيلومترا.

وتوصلت أبحاث سابقة إلى أدلة تشير إلى تدفق مياه سائلة بصورة متقطعة على سطح الكوكب، لكن هذه أول أدلة على وجود مسطح مائي دائم على الكوكب في الوقت الحاضر.

وتظهر قيعان البحيرة التي تشبه تلك التي اكتشفتها مهمة "كريوزتي" لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وجود المياه على سطح المريخ في الماضي.

لكن مناخ الكوكب شهد موجة برودة شديدة بسبب رقة الغلاف الجوي، ما جعل غالبية مياهه حبيسة داخل الجليد.

وعثر على الأدلة الجديدة باستخدام رادار يسمى "مارسيس" على متن المسبار "مارس إكسبريس".