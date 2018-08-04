Soldiers run amid 'drone attack'
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بالفيديو: لحظة "الهجوم" على مادورو

  • 4 أغسطس/ آب 2018

انفجرت طائرات بدون طيار أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطابا كان التلفزيون يبثه مباشرة، إلا أنه لم يصب بأذى، حسبما قال مسؤولون.

وقال وزير الإعلام إن ما حدث كان محاولة لاغتيال مادورو، وأن سبعة جنود أصيبوا.