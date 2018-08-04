بالفيديو: لحظة "الهجوم" على مادورو

انفجرت طائرات بدون طيار أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطابا كان التلفزيون يبثه مباشرة، إلا أنه لم يصب بأذى، حسبما قال مسؤولون.
وقال وزير الإعلام إن ما حدث كان محاولة لاغتيال مادورو، وأن سبعة جنود أصيبوا.
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انفجرت طائرات بدون طيار أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطابا كان التلفزيون يبثه مباشرة، إلا أنه لم يصب بأذى، حسبما قال مسؤولون.
وقال وزير الإعلام إن ما حدث كان محاولة لاغتيال مادورو، وأن سبعة جنود أصيبوا.