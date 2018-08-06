إصابة تسعة أشخاص في حادث القاهرة

أصيب تسعة أشخاص بإصابات تراوحت بين خفيفة ومتوسطة فيما وصفته وزارة الصحة المصرية بأنه "حادث تصادم بين سيارتين" بحي الدقي بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيانها إن الحادث وقع نتيجة " تصادم سيارتين ما أدى إلى اشتعال إحداهما."

وأفاد شهود عيان لمراسل بي بي سي إن "انفجارا" وقع في سيارة متوقفة على جانب الطريق في الصباح.

وشاهد مراسل بي بي سي سيارتين محترقتين إحداهما مدمرة تماما إضافة إلى تحطم نوافذ زجاجية في مركز طبي ومحل للزهور مجاورين لموقع الحادث، علاوة على تلفيات في عدد آخر من السيارات المارة بالشارع الحيوي.