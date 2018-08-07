بالفيديو: لحظة انفجار شاحنة وقود على طريق سريع
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بالفيديو: لحظة انفجار شاحنة وقود على طريق سريع بإيطاليا

  • 7 أغسطس/ آب 2018

التقط شاهد عيان لحظة انفجار شاحنة على طريق سريع في مدينة بولونيا، بإيطاليا.

وقع الحادث جراء اصطدام شاحنة محملة بالسيارات بأخرى محملة بالوقود مما أدى إلى انفجار ضخم .

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابه 60 آخرين.

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