بالفيديو: لحظة انفجار شاحنة وقود على طريق سريع بإيطاليا

التقط شاهد عيان لحظة انفجار شاحنة على طريق سريع في مدينة بولونيا، بإيطاليا.

وقع الحادث جراء اصطدام شاحنة محملة بالسيارات بأخرى محملة بالوقود مما أدى إلى انفجار ضخم .

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابه 60 آخرين.