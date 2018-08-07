"هكذا حدث هجوم السويداء السورية"

لا يزال نحو 36 شخصا يعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية يحتجزهم كرهائن عقب هجوم شنه على السويداء جنوبي سورية أواخر الشهر الماضي وخلّف أكثر من 200 قتيل.

وأعلنت شبكة "السويداء 24" المحلية للأنباء الأحد الماضي أن التنظيم قتل أحد الرهائن وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما وأن أقاربه تلقوا مقطع فيديو يظهر عملية قتله وقطع رأسه على يد عناصر التنظيم.

وناشد أحد المقربين من المفقودين فريز أبو عما، منظمات حقوق المرأة والطفل للمساعدة في تحرير الرهائن.

فريق بي بي سي في بيروت التقى فريز أحد الذي استرجع المأساة الكبيرة التي حلّت بعائلته وبأهل السويداء نتيجة ذاك الهجوم.

تقرير كارين طربيه.