تقلبات المناخ تؤدي إلى فيضانات في تونس وصحراء الجزائر

بعد تسجيل درجات حرارة قياسية خلال شهر يوليو/ تموز في تونس والجزائر والمغرب، تشهد الدول الثلاث موجة من العواصف أدت إلى فيضانات، خاصة في المناطق الجبلية.

ومع دخول الجفاف في المنطقة عامه الثالث، ثارت مخاوف من مخاطر التغيرات المناخية في شمال أفريقيا.

فقد حذر المعهد الوطني للرصد الجوي ووزارة الفلاحة في تونس من التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد، بعد تقطع السبل بسكان عدد من المدن والقرى، خاصة في المناطق الغربية المعروفة بمرتفعاتها وفي المناطق الساحلية، وسط البلاد.

وتخشى السلطات التونسية فيضان الأودية، خصوصا وادي مجردة، أطول الأنهار التونسية، إذ يمتد من سوق هراس في الجزائر وحتى خليج تونس العاصمة.