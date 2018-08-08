العلاقات السعودية الكندية- ماذا حدث؟

يبدو أن الأزمة التي تمر بها العلاقات بين السعودية وكندا بسبب موقف كندا من اعتقال الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة والانسان في السعودية لن تجد طريقها الى الحل أو الحلحلة قريباً.

فبعد إعلان السعودية عن طرد السفير الكندي واستدعاء سفيرها لدى كندا، عقدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند مؤتمراً صحفياً تناولت فيه الأزمة بين البلدين وأصرت خلاله على موقف بلادها من اعتقال الناشطات السعوديات.

وقالت الوزيرة الكندية: "ليعلم كل الكنديين هنا وفي الخارج إن كندا ستدافع عن حقوق الانسان في الداخل وحول العالم وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان. وهذا الموقف ثابت ومعروف لدى الجميع وينطبق على حقوق المرأة في السعودية".