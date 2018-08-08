الأزمة السعودية الكندية
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

العلاقات السعودية الكندية- ماذا حدث؟

  • 8 أغسطس/ آب 2018

يبدو أن الأزمة التي تمر بها العلاقات بين السعودية وكندا بسبب موقف كندا من اعتقال الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة والانسان في السعودية لن تجد طريقها الى الحل أو الحلحلة قريباً.

فبعد إعلان السعودية عن طرد السفير الكندي واستدعاء سفيرها لدى كندا، عقدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند مؤتمراً صحفياً تناولت فيه الأزمة بين البلدين وأصرت خلاله على موقف بلادها من اعتقال الناشطات السعوديات.

وقالت الوزيرة الكندية: "ليعلم كل الكنديين هنا وفي الخارج إن كندا ستدافع عن حقوق الانسان في الداخل وحول العالم وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان. وهذا الموقف ثابت ومعروف لدى الجميع وينطبق على حقوق المرأة في السعودية".

مواضيع ذات صلة