علاج السرطان في غزة مرهون بعلاقة القرابة بحماس

بات الحصول على تصريح إسرائيلي للخروج من قطاع غزة حلم مصابي مرض السرطان بالقطاع.

لا يوجد في غزة مركز علاج بالإشعاع لمرضى السرطان. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ للعلاج بشكل شبه مجاني.

غير أن تشديد إسرائيل مؤخراً الإجراءات ضد من تقول إنهم أقارب لحركة حماس، أصبح يعرقل تضيق الخيارات أمام المرضى.

يقول منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل رفضت 769 ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺩﺧﻮﻝ لإسرائيل ﺑﺴﺒﺐ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ بعلاقة قرابة ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺑأعضاء في ﺤﻤﺎﺱ منذ بداية 2018، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)"

تقرير نداء ابراهيم.