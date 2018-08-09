بالفيديو: قصف إسرائيلي على 150 موقعا في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 150 هدفا في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل.

وأفادت تقارير بمقتل ثلاثة فلسطينيين في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ على جنوب إسرائيل من القطاع.

وقال مسؤولو وزارة الصحة الفلسطينية إن امرأة حاملا وطفلتها، وعمرها سنة تقريبا، قتلتا في منطقة الجعفراوي.

كما قتل أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية، حماس، شمالي غزة، بحسب ما قاله مسؤولو الصحة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عددا من المدنيين أصيبوا بعد إطلاق صاروخ على سيدروت، وبلدات أخرى قرب حدود غزة.