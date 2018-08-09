قتلت غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية عشرات الأشخاصبينهم أطفال،في مدينة صعدة شمال اليمن، حسبما ذكرت مصادر طبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس.

ودافع التحالف بقوة عن الهجوم واعتبره "عملا عسكريا مشروعا" كان يستهدف قواتا للحوثيين.

وقالت المنظمة الأممية إن قصفا استهدف حافلة تقل أطفالا في سوق مدينة ضحيان، شمالي صعدة، مضيفة أن عشرات القلتى والمصابين نقولوا إلى المستشفيات.

وقال عدنان حزام، المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، لبي بي سي إن 29 طفلا قتلوا في الهجوم، وأصيب 48 آخرون، معظمهم أطفال.

وفي تعليق على تويتر، قال يوهانس برور، رئيس وفد الصليب الأحمر في اليمن: "هناك عشرات القتلى وأعداد أكبر من المصابين أغلبهم تحت سن العاشرة."