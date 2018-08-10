برغر اللحم هذا من نوع مختلف

طور علماء لحما في المختبر من خلايا بقرة ميتة.

يقول العلماء إن هذا سيساعد في حفظ موارد الأرض المتناقصة مقابل الاستهلاك العالي لها.

سيبلغ تعداد الأرض في نهاية القرن 11 مليار شخص، لذا أصبح انتاج الغذاء أولوية.