برغر اللحم هذا من نوع مختلف
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برغر اللحم هذا من نوع مختلف

  • 10 أغسطس/ آب 2018

طور علماء لحما في المختبر من خلايا بقرة ميتة.

يقول العلماء إن هذا سيساعد في حفظ موارد الأرض المتناقصة مقابل الاستهلاك العالي لها.

سيبلغ تعداد الأرض في نهاية القرن 11 مليار شخص، لذا أصبح انتاج الغذاء أولوية.

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