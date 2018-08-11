بالفيديو: رجل يصعد إلى باب الكعبة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدو يظهر شخصا يصعد إلى عتبة باب الكعبة.
ولم يدم الأمر طويلا قبل أن يصعد رجل أمن وينزل الرجل.
وقالت إمارة مكة المكرمة إن الرجل يعاني من اعتلالات نفسية وأنه أحيل إلى النيابة العامة.
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدو يظهر شخصا يصعد إلى عتبة باب الكعبة.
ولم يدم الأمر طويلا قبل أن يصعد رجل أمن وينزل الرجل.
وقالت إمارة مكة المكرمة إن الرجل يعاني من اعتلالات نفسية وأنه أحيل إلى النيابة العامة.