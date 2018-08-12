بالفيديو: لحظة اطلاق أسرع مركبة فضائية في التاريخ

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مهمتها التاريخية لإرسال مسبار يقترب من الشمس بصورة غير مسبوقة حتى "يكاد يلامسها".

وتم إطلاق الصاروخ الذي يحمل المسبار "باركر سولار بروب"، يوم الأحد، من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، في مهمة ستستمر سبع سنوات.

وتمت المهمة بنجاح بعد محاولة فاشلة في اليوم السابق، عندما تسبب إنذار في اللحظة الأخيرة في إرجاء الوكالة لخطتها الجوية التي تستغرق 65 دقيقة.

من المقرر أن يصبح المسبار أسرع شيء يتحرك صنعه البشر في التاريخ، وستتجاوز سرعته 190 كم/ثانية ( 11 ألف و400 كم/ دقيقة أي 690 ألف كم/ساعة).