الزار...تقليد من التراث المصري
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الزار... رقص أم شعوذة؟

  • 13 أغسطس/ آب 2018

الزار هو تقليد من التراث المصري يعتمد على الطبل والرقص بهدف الاستشفاء ما زال منتشرا رغم انتشار الفكر السلبي عنه

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