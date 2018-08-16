من قتل أخا الزعيم الكوري الشمالي؟

قضت محكمة ماليزية بأن الأدلة ضد المرأتين المتهمتين بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، قوية بقدر يسمح بمحاكمتهما.

وكان كيم جونغ-نام قد مات في مطار كولالمبور بعد ما مسحت إمرأة وجهه بمادة "في إكس" السامة في فبراير/شباط عام 2017.

ودفعت المرأتان، سيتي عائشة، ودوان ثي، ببراءتهما، وقالتا إنهما ظنتا أنهما كانتا تشاركان في "مقلب" في برنامج تلفزيوني.

وقد تواجه المرأتان، إذا أدينتا، الحكم بالإعدام.

وكان محامو الدفاع قد عبروا، في وقت سابق، عن ثقتهم في أن القضية ضدهما سوف تسقط، قائلين إنه ليس لديهما دافع لقتل كيم.