فيضانات الهند تقتل المئات وتغلق مطارا دوليا

تسببت الفيضانات في ولاية كيرالا جنوبي الهند في مقتل أكثر من 300 شخص.

ويعيش الآن أكثر من 223 ألف شخص في أكثر من 1500 معسكر للإغاثة الطارئة.

ووصف الصليب الأحمر الهندي الوضع بأنه "قاتم جدا".