الهند .. فياضانات تؤدي بحياة 300 شخص
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فيضانات الهند تقتل المئات وتغلق مطارا دوليا

  • 18 أغسطس/ آب 2018

تسببت الفيضانات في ولاية كيرالا جنوبي الهند في مقتل أكثر من 300 شخص.

ويعيش الآن أكثر من 223 ألف شخص في أكثر من 1500 معسكر للإغاثة الطارئة.

ووصف الصليب الأحمر الهندي الوضع بأنه "قاتم جدا".

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