مختبر مخصص لإجراء التجارب على الطائرات دون طيار

دائماً في 4تك نزور أكبر وأعرق الجامعات حول العالم الخاصة بالتكنولوجيا ورحلتنا هذا الأسبوع تأخذنا إلى معهد كاليفورنيا للتقنية الذي إحتل المركز الثالث عالمياً حسب تصنيف التايمز ويقبل فقط خمس الطلاب الذين يتقدمون إليه.

يزور نسيم رمضان مختبراً فريداً من نوعه في العالم مخصص لإجراء التجارب على الطائرات دون طيار.

المختبر يتضمن ساحة خارجية تعرض الطائرة لظروف مناخية مشابهة لتلك التي ستتعرض إليها أثناء طيرانها في الخارج.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCArabicNews