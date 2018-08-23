طائرات دون طيار تقدم خدمات مثل مكافحة عمليات التهريب والاستطلاع

باتت الطائرات دون طيار تعتمد عليها معظم الدول والشركات حالياً في مختلف المهام الاستطلاعية والاستكشافية وحتى البحثية.

أمر دفع بعض الشركات الى تقديم خدمات تنفذها الطائرات دون طيار دون الحاجة الى شرائها.

محمد طه يستعرض قدرات إحدى الطائرات التي تقدم هذه الخدمات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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