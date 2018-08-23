ما أهمية قصر المصمك السعودي في تطوير تقنيات حديثة؟

دخل قصر المصمك ضمن اللعبة العالمية الشهيرة "كينج أوف فايترز" كأحد ساحات اللعبة التي تمت تسميتها بساحة مدينة الرياض حيث صممت على طراز قصر المصمك التاريخي، ومن خلفه المباني والأبراج الحديثة لمدينة الرياض.

محمد طه كان قد زار قصر المصمك وعاد لنا بهذا التقرير من الرياض.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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