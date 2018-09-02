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أول راكب دراجات صيني يخوض تحدي "إيفرست"

  • 2 سبتمبر/ أيلول 2018

تعد لعبة "إفيريستينغ" تحديًا في ركوب الدراجات حيث يمكنك اختيار أي تل أو جبل ثم ركوب الدراجة نزولا وصعودا حتى تجمع مسافة 8848 مترا، التي تعادل ارتفاع جبل إيفرست.

وأصبح جي جي تشو أول صيني يقوم بذلك التحدي على جبل إيفرست.

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