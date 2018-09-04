يسلط وثائقي "أحلام غزة" الضوء على مشاكل الصحة العقلية التي يعاني منها كثيرون من سكان غزة الذين يبلغ عددهم حوالي 1.9 مليون إنسان.

ويروي الفيلم من خلال شهادات شخصية مؤثرة، قصص أفراد من أهالي غزة يعانون من الاكتئاب، والقلق، واضطراب التكيف، واضطراب ما بعد الصدمة، وإدمان المخدرات.

ومن بين شخصيات الفيلم شاب يسعى جاهداً لمغادرة القطاع كي يلتحق بحبيبته في تونس. وموسيقي أدمن تعاطي المخدرات لكنه يحلم بحياة أفضل من خلال الموسيقى والغناء.

كما يتحدث في الفيلم طبيب نفسي، يشرح أسباب معاناة الكثيرين من سكان غزة من مشاكل الصحة العقلية وأثر هذه المشاكل على حياتهم.

يبث الفيلم الوثائقي على قناة بي بي سي عربي يوم الثلاثاء الموافق الرابع من سبتمبر/ أيلول في السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.