بالفيديو: لحظة وقوع الانفجار بالقرب من السفارة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت الداخلية المصرية توقيف من وصفته بشخص "يعتنق بعض الأفكار المتطرفة" بمحيط السفارة الأمريكية حال محاولته القيام بـ"عمل عدائي"، فيما قالت السفارة في تغريدة لها إن العمل بالسفارة عاد لطبيعته، بعد انتهاء الشرطة من التحقيقات في موقع الحادث.

وأضافت الداخلية في بيان لها قائلة إن الأمن بمحيط ميدان سيمون بوليفار ألقى القبض على شاب يبلغ عمره 24 عاما من قاطني حي الوراق بالجيزة حال "اشتعال حقيبة تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال، وأنه كان يعتزم استخدامها فى عمل عدائى".

وأوضح بيان الداخلية أن المشتبه به أو أيا من المارة لم يصب في الحادث.