هل حاول عميلان روسيان اغتيال جاسوس سابق في بريطانيا؟

الروسيان أليكساندر بيتروف وروسان بوشيروف يعتقد أنهما من حاولا اغتيال الجاسوس الروسي يرغي سكريبال وابنته يوليا.

وتعرض سكريبال وابنته للتسمم بمادة نوفيتشوك السامة التي تؤثر على الأعصاب.

وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في خطاب أمام مجلس العموم، إن الرجلين الذين يستخدمان اسمي الكسندر بيتروف، وروسلان بوشيروف، يرجح أنهما ضابطان في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي (جي آر يو).

وأضافت أن محاولة الاغتيال "ليست من صنيع فريق مارق" وأنه "شبه مؤكد" أنها نُفذت بعد الموافقة عليها من قبل أرفع المستويات في الدولة الروسية.

وقالت "بناء على ما توصلنا إليه من معلومات في تحقيق سالزبري، وما نعرفه عن جهاز الاستخبارات الروسي، علينا الآن مضاعفة جهودنا وتوحيدها في مواجهة جهاز الاستخبارات الروسي (جي آر يو)".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، ردا على اتهام الرجلين، إن أسماء وصور المشتبه بهما "لا تعني شيئا لموسكو".