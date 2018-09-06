مقتدى الصدر: لقد نفد صبري لما يحدث في البصرة

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مجلس النواب العراقي بالانعقاد قبل يوم الأحد المقبل لبحث الأزمة في البصرة.

وقال الصدر إنه "لم يعد قادرا أن يقف متفرجا على ما يحدث في البصرة وقد نفد صبره".

وتشهد البصرة حالة من التوتر والعنف بعد مظاهرات خرجت قبل شهرين تطالب بتوفير الخدمات والماء والكهرباء والقضاء على الفساد والبطالة.

لكن المدينة شهدت الأيام الماضية احراق مبنى محافظة البصرة وسقوط قتلى وسط المتظاهرين وهو ما دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الإعلان عن فتح تحقيق في الأحداث الأمنية في المحافظة.