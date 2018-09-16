كيف يمكن للذكاء الصناعي مساعدتك على تحرير الصور؟
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كيف يمكن للذكاء الصناعي مساعدتك على تحرير الصور؟

  • 16 سبتمبر/ أيلول 2018

قام الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا باستخدام الذكاء الصناعي لجعل تحرير الصور الخاصة بك أكثر بساطة

التقطيع المرن يفصل الأشياء في الصورة الواحدة ، كما يحلل بنية الصورة الأصلية ولونها - لتحديد الأشياء.