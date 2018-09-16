كيف يمكن للذكاء الصناعي مساعدتك على تحرير الصور؟

قام الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا باستخدام الذكاء الصناعي لجعل تحرير الصور الخاصة بك أكثر بساطة
التقطيع المرن يفصل الأشياء في الصورة الواحدة ، كما يحلل بنية الصورة الأصلية ولونها - لتحديد الأشياء.
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قام الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا باستخدام الذكاء الصناعي لجعل تحرير الصور الخاصة بك أكثر بساطة
التقطيع المرن يفصل الأشياء في الصورة الواحدة ، كما يحلل بنية الصورة الأصلية ولونها - لتحديد الأشياء.