كواليس كامب ديفيد بعد 40 عاما من إبرامها

يوافق اليوم الاثنين الذكرى الأربعين على إبرام معاهدة كامب دافيد والتي مهدت الطريق للتوصل إلى اتفاقين إطاريين - الأول خاص بإنهاء الصراع بين مصر وإسرائيل والثاني خاص بالتوصل للسلام في الشرق الأوسط ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ثلاثة عشر يوما غيرت الكثير في مستقبل المنطقة، وإن بقيت بعض نواحي الصراع في الشرق الأوسط على حالها.

أحمد صلاح زكي يأخذنا إلى منتجع كامب دافيد الأمريكي الذي جمع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر عبر وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي أعيد نشرها مؤخرا وتكشف تفاصيل خافية عن المفاوضات