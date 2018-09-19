لماذا ترك معاذ ألمانيا وعاد إلى إدلب؟
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لماذا ترك معاذ ألمانيا وعاد إلى إدلب؟

  • 19 سبتمبر/ أيلول 2018

غادر معاذ البالغ من العمر 24 عاما سوريا إلى أوروبا كواحد من آلاف السوريين هربا من الصراع.

ولكن بعد عامين قرر معاذ ترك الأمان في ألمانيا والعودة إلى إدلب والمخاطرة بحياته.

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