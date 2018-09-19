لماذا ترك معاذ ألمانيا وعاد إلى إدلب؟

غادر معاذ البالغ من العمر 24 عاما سوريا إلى أوروبا كواحد من آلاف السوريين هربا من الصراع.
ولكن بعد عامين قرر معاذ ترك الأمان في ألمانيا والعودة إلى إدلب والمخاطرة بحياته.
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غادر معاذ البالغ من العمر 24 عاما سوريا إلى أوروبا كواحد من آلاف السوريين هربا من الصراع.
ولكن بعد عامين قرر معاذ ترك الأمان في ألمانيا والعودة إلى إدلب والمخاطرة بحياته.