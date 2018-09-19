ما السر وراء انجذاب الرجال لرائحة بعض النساء؟
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ما السر وراء انجذاب الرجال لرائحة بعض النساء؟

  • 19 سبتمبر/ أيلول 2018

طلب علماء من مجموعة من الرجال شم عينات من روائح آباط نساء وتحديد الروائح الأكثر جاذبية وإثارة.

فوجد العلماء في جامعة بيرن في سويسرا أن النتائج لها علاقة بمستوى الهرومنات والخصوبة.

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