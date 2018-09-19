ما السر وراء انجذاب الرجال لرائحة بعض النساء؟

طلب علماء من مجموعة من الرجال شم عينات من روائح آباط نساء وتحديد الروائح الأكثر جاذبية وإثارة.
فوجد العلماء في جامعة بيرن في سويسرا أن النتائج لها علاقة بمستوى الهرومنات والخصوبة.
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طلب علماء من مجموعة من الرجال شم عينات من روائح آباط نساء وتحديد الروائح الأكثر جاذبية وإثارة.
فوجد العلماء في جامعة بيرن في سويسرا أن النتائج لها علاقة بمستوى الهرومنات والخصوبة.