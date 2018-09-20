وفاة جميل راتب بعد مشوار فني طويل

توفى يوم الأربعاء الفنان المصري، جميل راتب عن عمر يناهز الثانية والتسعين بعد مشوار فني هو الأطول من نوعه بحسب النقاد.

وبدأت رحلة راتب مبكرا حينما كان يدرس في مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة، وهو معروف بأدواره في أفلام ناطقة بالفرنسية والإنجليزية وحصل على عدة جوائز مصرية وعربية أهمها في مهرجان قرطاج بتونس.

ويعتبر فيلم "الصعود إلى الهاوية" من أهم المحطات في مشوار الفنان الراحل الفنية كما كانت مساهماته لافتة في العديد من الأعمال التلفزيونية العربية والتي حرص على المشاركة فيها حتى قبل أشهر قليلة من وفاته.

تقرير علي جمال الدين