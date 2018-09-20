مئات الآلاف يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء

يحي ملايين المسلمين الشيعة في العالم ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد.

ويتوافد مئات الآلاف منهم على ضريح الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس صبيحة يوم عاشوراء وهم يتشحون بالسواد ويرددون شعارات الولاء.

وقُتل الحسين وجمع من أهل بيته في معركة الطف على يد جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية عام 61 هجرية/680 ميلادية.

ويعتبر محرم وصفر شهرا حزن عند الشيعة، ويقيمون خلالهما مراسم العزاء ومجالس تسمى بالمجالس الحسينية تستذكر فيها مواقف الإمام الحسين.

وتعد تلك المجالس، من أهم الطقوس لدى الشيعة، إذ يرون أن لمقتل الحسين دوراً في ترسيخ الدين وديمومة المعتقد، لما يملكه من شاهد على الثبات على المبدأ والمطالبة بالحق.