كيف يمكنك إصابة هدف عرضه 80 سم بواسطة رأسك فقط؟
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كيف يمكنك إصابة هدف عرضه 80 سم بواسطة رأسك فقط؟

  • 23 سبتمبر/ أيلول 2018

يقفذ مغامرون من على مرتفع صخري بسرعة 200 كلم في الساعة في محاولة لضرب هدف صغير برأسهم.

تقام هذه المسابقة في مقاطعة هونان بالصين.

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