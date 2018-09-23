كيف يمكنك إصابة هدف عرضه 80 سم بواسطة رأسك فقط؟

يقفذ مغامرون من على مرتفع صخري بسرعة 200 كلم في الساعة في محاولة لضرب هدف صغير برأسهم.
تقام هذه المسابقة في مقاطعة هونان بالصين.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
يقفذ مغامرون من على مرتفع صخري بسرعة 200 كلم في الساعة في محاولة لضرب هدف صغير برأسهم.
تقام هذه المسابقة في مقاطعة هونان بالصين.