لماذا تنشأ الندب عندما نجرح أنفسنا؟

عندما نجرح أجسامنا لا يعود جلدنا كما كان سابقا و تنشأ الندب
وهو النسيج الذي يتشكل عند الندب هو محاولة أجسامنا لصنع بشرة جديدة.
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عندما نجرح أجسامنا لا يعود جلدنا كما كان سابقا و تنشأ الندب
وهو النسيج الذي يتشكل عند الندب هو محاولة أجسامنا لصنع بشرة جديدة.