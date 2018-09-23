لماذا تنشأ الندب عندما نجرح أنفسنا؟
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لماذا تنشأ الندب؟

  • 23 سبتمبر/ أيلول 2018

عندما نجرح أجسامنا لا يعود جلدنا كما كان سابقا و تنشأ الندب

وهو النسيج الذي يتشكل عند الندب هو محاولة أجسامنا لصنع بشرة جديدة.

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