كلمة ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
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موجة ضحك تقابل كلمة ترامب في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

  • 26 سبتمبر/ أيلول 2018

تفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجة من الضحك من الأعضاء الحضور بينما كان يلقي كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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