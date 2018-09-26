تفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجة من الضحك من الأعضاء الحضور بينما كان يلقي كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
موجة ضحك تقابل كلمة ترامب في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
- 26 سبتمبر/ أيلول 2018
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