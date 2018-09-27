"تجارب مروعة" أثناء الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيون الذين يفقدون حياتهم وهم يحاولون الهجرة لأوروبا.
الجنرال أبو العبادي من حرس الحدود الليبي تحدث لبي بي سي عما يراه أطقم البحارة.
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تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيون الذين يفقدون حياتهم وهم يحاولون الهجرة لأوروبا.
الجنرال أبو العبادي من حرس الحدود الليبي تحدث لبي بي سي عما يراه أطقم البحارة.