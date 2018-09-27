الهجرة الغير شرعية لأوروبا تزداد خطورة
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"تجارب مروعة" أثناء الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

  • 27 سبتمبر/ أيلول 2018

تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيون الذين يفقدون حياتهم وهم يحاولون الهجرة لأوروبا.

الجنرال أبو العبادي من حرس الحدود الليبي تحدث لبي بي سي عما يراه أطقم البحارة.

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