في مصر تتواصل الحملة القومية التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لمكافحة ظاهرة العنف اللفظي والبدني بين أطفال المدارس، تحت شعار "أنا ضد التنمر".
المزيد في تقرير عطية نبيل
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
في مصر تتواصل الحملة القومية التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لمكافحة ظاهرة العنف اللفظي والبدني بين أطفال المدارس، تحت شعار "أنا ضد التنمر".
المزيد في تقرير عطية نبيل