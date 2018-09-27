"أنا ضد التنمر"
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#أنا_ضد_التنمر : حملة قومية في مصر لتوعية الأطفال والمراهقين

  • 27 سبتمبر/ أيلول 2018

في مصر تتواصل الحملة القومية التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لمكافحة ظاهرة العنف اللفظي والبدني بين أطفال المدارس، تحت شعار "أنا ضد التنمر".

المزيد في تقرير عطية نبيل

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