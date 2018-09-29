لماذا تظاهر العراقيون في مدينة البصرة ؟
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لماذا تظاهر العراقيون في مدينة البصرة ؟

  • 29 سبتمبر/ أيلول 2018

بي بي سي عربي استقصت حقيقة ما جرى في البصرة والاتهامات ضد بعض الأطراف بالعمل على تأجيج حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن لاستغلالها سياسياً.

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