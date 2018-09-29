حداد الأفيال البرية في سريلانكا بعد نفوق قائدها
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

حداد الأفيال البرية في سريلانكا بعد نفوق قائدها

  • 29 سبتمبر/ أيلول 2018

مشاهد استثنائية لقطيع من الفيلة البرية تودع زعيمها النافق في سيريلانكا.