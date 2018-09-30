بالفيديو: شاهد أردوغان يفتتح أكبر مسجد في أوروبا

يحضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، افتتاح واحد من أكبر المساجد الأوروبية بمدينة كولون الألمانية.

وتأتي مراسم الافتتاح في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تخفيف التوتر بين تركيا وألمانيا. ولكن الخلافات لا تزال قائمة بين البلدين بسبب حملة الاعتقالات التي شنتها أنقرة عقب إفشالها محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.

وقد عبر الزعيمان عن رغبتهما الحذرة في التقارب وتحسين العلاقات المضطربة منذ عامين، ولكن المستشارة الألمانية،أنغيلا ميركل، أصرت على وجود "خلافات عميقة" تتعلق بالحقوق المدنية وقضايا أخرى.

ووضعت السلطات الألمانية تدابير أمنية خاصة في كولونيا التي فيها جالية تركية كبيرة.