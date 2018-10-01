شباب أردنيون يحولون أسطح المنازل لحدائق خضراء

أسس شباب أردنيون مبادرة تهدف إلى تحويل أسطح البنايات إلى حدائق خضراء في العاصمة عمان.

وتهدف المبادرة إلى تحسين نوعية الهواء وتجميل المنظر.

إلا أن هؤلاء الشباب اضطروا إلى تعليق مشروعهم بسبب ضعف التمويل الحكومي والخاص.

ويقول القائمون على الفكرة التي أطلقوا عليها اسم مشروع "أستر"، إنهم لاحظوا افتقار عمان إلى الحدائق والمساحات الخضراء بسبب التمدد العمراني الزاحف في المدينة.

ويأمل الشباب في أن يجدوا الرعاية والدعم من المنظمات والجهات المهتمة بالبيئة كي يعودوا إلى مشروعهم الذي بدأوه قبل قرابة خمس سنوات.

تقرير عصام عكرماوي.