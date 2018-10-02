لماذا تنفق النساء أمولا أكثر من الرجال؟

قد يكون ارتفاع أسعار المنتجات التي تستهوي النساء بسبب تكاليف تسويقها.

ولكن النساء يتقاضين أجورا أقل من الرجال إذ تحصل كل امرأة على 80 سنتا مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل في الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدة الأمريكية.