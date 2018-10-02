لماذا تنفق النساء أمولا أكثر من الرجال؟

قد يكون ارتفاع أسعار المنتجات التي تستهوي النساء بسبب تكاليف تسويقها.
ولكن النساء يتقاضين أجورا أقل من الرجال إذ تحصل كل امرأة على 80 سنتا مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل في الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدة الأمريكية.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
قد يكون ارتفاع أسعار المنتجات التي تستهوي النساء بسبب تكاليف تسويقها.
ولكن النساء يتقاضين أجورا أقل من الرجال إذ تحصل كل امرأة على 80 سنتا مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل في الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدة الأمريكية.