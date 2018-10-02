لماذا تنفق النساء أمولا أكثر من الرجال؟
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لماذا تنفق النساء أمولا أكثر من الرجال؟

  • 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

قد يكون ارتفاع أسعار المنتجات التي تستهوي النساء بسبب تكاليف تسويقها.

ولكن النساء يتقاضين أجورا أقل من الرجال إذ تحصل كل امرأة على 80 سنتا مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل في الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدة الأمريكية.

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