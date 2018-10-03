لماذا تهاجم بعض الدول محكمة العدل الدولية؟

تضم محكمة العدل الدولية 123 دولة، ليس بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتساهم في حل الخلافات بين الدول الأعضاء.
يذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها لا تملك أدوات لتنفيذها.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تضم محكمة العدل الدولية 123 دولة، ليس بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتساهم في حل الخلافات بين الدول الأعضاء.
يذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها لا تملك أدوات لتنفيذها.