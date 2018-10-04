زلزال إندونيسيا: ما هي ظاهرة "تسييل التربة" المرعبة؟

الزلزال في إندونيسيا تسبب في فقدان التربة لصلابتها،لتتدفق مثل السائل المدمر.
آلاف المنازل دُمرت وقالت الحكومة إنه لا يمكن البدء في جهود الإنقاذ والإغاثة إلا مع انتهاء الهزات الارتدادية.
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الزلزال في إندونيسيا تسبب في فقدان التربة لصلابتها،لتتدفق مثل السائل المدمر.
آلاف المنازل دُمرت وقالت الحكومة إنه لا يمكن البدء في جهود الإنقاذ والإغاثة إلا مع انتهاء الهزات الارتدادية.