زلزال إندونيسيا: ما هي ظاهرة "تسييل التربة" المرعبة؟
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زلزال إندونيسيا: ما هي ظاهرة "تسييل التربة" المرعبة؟

  • 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

الزلزال في إندونيسيا تسبب في فقدان التربة لصلابتها،لتتدفق مثل السائل المدمر.

آلاف المنازل دُمرت وقالت الحكومة إنه لا يمكن البدء في جهود الإنقاذ والإغاثة إلا مع انتهاء الهزات الارتدادية.